Gabriele Stragapede 02 lug 2025 , 17:34 Ultimi aggiornamenti: 02 lug 2025, 17:38

Pisa, Zerbin il primo nome per la Serie A: occhi anche su Cacace

Il Pisa vuole rifarsi il look sulle fasce in vista della prima stagione del ritorno in Serie A: trattativa avviata per Zerbin e occhi anche su Cacace

Pubblicità