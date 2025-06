Pistocchi: "Milan in contatto con Allegri, ha già detto sì"

La panchina di Paulo Fonseca al Milan viene già data a rischio. Dopo il convincente successo di sabato scorso per 4-0 sul Venezia, sempre a San Siro ieri sera è arrivata una brutta sconfitta per 3-1 contro il Liverpool in Champions League. A questo punto il derby con l'Inter di domenica prossima può rivelarsi decisivo per il destino dell'allenatore portoghese ex Roma.

Il giornalista Maurizio Pistocchi scrive su X: "Dopo la netta sconfitta con il Liverpool, 1-3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro di Fonseca è appeso al derby con l'Inter. Dovesse arrivare un'altra sconfitta, il destino del tecnico sarebbe segnato. La dirigenza rossonera è da tempo in contatto con Max Allegri, che viene considerato l'uomo giusto per mettere a posto la fase difensiva. Il tecnico ha già dato il suo assenso a un clamoroso ritorno sulla panchina milanista".