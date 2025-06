Playoff Serie B: Iemmello stende il Cesena, Catanzaro in semifinale. Palermo eliminato, Juve Stabia avanti

La regular season è andata in archivio, è tempo di playoff in Serie B. Al via il percorso che mette in palio l'ultimo posto utile per la promozione in Serie A e decreterà chi salirà con Sassuolo e Pisa. Spezia e Cremonese, in virtù del piazzamento finale in classifica in campionato (rispettivamente 3° e 4°), sono già in semifinale e attendono le loro avversarie che vengono decise nelle gare odierne. Nei quarti la squadra che gioca in casa ha due risultati utili su tre: in caso di pareggio, infatti, al termine dei supplementari passa la squadra che si è piazzata meglio in campionato.

Alle 17.15 il Catanzaro batte 1-0 il Cesena e si prende la semifinale con lo Spezia. In avvio di ripresa Cristian Shpendi fallisce il calcio di rigore del possibile vantaggio per i romagnoli (para Mirko Pigliacelli), pochi minuti più tardi è Pietro Iemmello a realizzare il goal della qualificazione.

Catanzaro-Cesena 1-0

Marcatori: 54' Iemmello (Ca).

Alle 19.30, Juve Stabia che passa contro il Palermo, grazie alla rete siglata da Adorante nella ripresa. In semifinale, se la vedrà con la Cremonese.

Juve Stabia-Palermo 1-0

Marcatori: 67' Adorante (JS)