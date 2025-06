E' il momento di scoprire chi succederà al Lecco: la finale per stabilire l'ultima partecipante alla Serie B 2024/2025 sarà tra Carrarese e Vicenza.Decisivo il penultimo atto dei playoff di Serie C: dopo l'andata, tenutasi martedì sera, questa sera sono andate in scena le semifinali di ritorno, che hanno stabilito l'epilogo che sancirà la quarta promossa in Serie B, dopo Mantova, Cesena e Juve Stabia. Passano toscani e veneti, che a partire dalle 21 estromettono le favorite Benevento e Avellino: finisce 2-2 al Vigorito e 2-1 al Menti, dopo lo 0-0 al Partenio e l'1-0 allo Stadio dei Marmi.

Di seguito i risultati con i marcatori e il programma della finale:

SEMIFINALI:

Vicenza-Avellino 2-1 - 15' Della Morte (V), 64' Costa (V), 75' rig. Patierno (A). Espulsi Golemic (V) al 78' e Armellino (A) all'80' (andata 0-0)

Benevento-Carrarese 2-2 - 17' Lanini (B), 19' Finotto (C), 35' Talia (B),66' Schiavi (C). Espulso Viscardi (B) al 45' (andata 0-1)

FINALE: andata martedì 5 giugno, ritorno domenica 9 giugno.

IL REGOLAMENTO - Nei quarti di finale in caso di pareggio nelle due partite (non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore) passa la miglior classificata, che gioca il ritorno in casa. Nelle semifinali e in finale, in caso di parità, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.