Poborsky e il 5 maggio: "Avevo fatto una promessa a Nedved. Inzaghi mi ha sorpreso"

L'Inter, ancora in corsa per lo scudetto, affonterà la Lazio in casa domenica 17 maggio alle 20:45. E Inter-Lazio riporta alla mente anche quella del famoso 5 maggio 2002, quando i biancocelesti, vincendo 4-2 in casa, consegnarono lo scudetto alla Juventus. Grande protagonista di quella partita Poborsky, autore della doppietta decisiva e intervistato da derbyderbyderby.it

NEDVED - "Ci siamo sentiti il giorno prima e mi ha detto, quindi, di dare il massimo. Scherzando gli risposi: 'Non preoccuparti, li batteremo domani, farò due goal e lo scudetto sarà tuo'. E poi è andata davvero così! Non ricordo di aver mai segnato due goal in una partita in nessun altro momento, sicuramente non in Serie A. Pavel mi ha chiamato subito dopo la partita, dal pullman della squadra dove stavano festeggiando il titolo".

INZAGHI - A segno in quella partita anche Simone Inzaghi, ora allenatore proprio dell'Inter: "Non avrei mai pensato che sarebbe diventato un allenatore così famoso. Era un tipo piuttosto silenzioso ed è così ancora oggi. Certo, a bordo campo mostra le sue emozioni, ma in conferenza stampa parla sempre in modo colto e riflessivo. All'epoca, era dura per lui. Giocava poco, ma era il nostro dodicesimo uomo. Il centravanti titolare era Crespo".