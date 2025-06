Pogba attacca la Juventus: "Ero in guerra contro l'antidoping, non contro loro. Non sono stati gentili con me"

Paul Pogba ha parlato al programma Sept à Huit, occasione per raccontarsi e per raccontare due grane che lo hanno riguardato, impattando fortemente sulla sua vita: il tentativo di estorsione che ha coinvolto suo fratello Mathias e la sospensione per doping. Ecco le parole dell'ex Juventus, in procinto di tornare a giocare con la maglia del Monaco.

PARLA IL POLPO - "Sono state cose tristi. Hai delle persone nel tuo cuore, tra virgolette dei fratelli, perché è così che ci chiamiamo tutti quando cresciamo insieme nel quartiere. Questo è ciò che mi rattrista di più, perché non puoi immaginare questo. C'erano delle armi, delle persone incappucciate. Non hai nemmeno il tempo di pensare, dici sì a tutto. Ho chiesto aiuto all'unica persona che poteva aiutarmi: Dio, Allah. Ecco, ho avuto la cosa di parlare... Morirai, ma non getterai i tuoi soldi così".

FRATELLO - Il fratello di Paul, Mathias, è stato condannato a tre anni di carcere, questo il suo commento: "Abbiamo parlato tra noi, con la famiglia. Il legame del sangue è il legame del sangue. Solo il tempo ci darà delle risposte. È difficile,non è lo stesso di prima. Se mio padre fosse ancora qui, niente di tutto questo sarebbe successo".

DOPING - "Mi dissero che il calcio si sarebbe fermato, che sarebbe finita per me. Quattro anni in un colpo come questo, senza che mi ascoltassero... Ho dovuto lasciare l'Italia. I miei figli erano a scuola vicino al centro di allenamento, passavo davanti ogni giorno. È stato troppo difficile. Ero in guerra contro l'antidoping, non contro la Juventus. Non avevo diritto a cure, a un preparatore fisico. Non erano troppo gentili con me, è stato un colpo. Non ho capito perché".

FUTURO - La squalifica di 4 anni per doping inizialmente comminatagli è stata poi ridotta a 18 mesi, un incubo che il francese si è ormai messo alle spalle. Per il futuro e per la sua nuova squadra - il Monaco, mancano solo alcuni dettagli, - Pogba già scalpita: "Sono mentalmente pronto, fisicamente pronto. È solo una questione di tempo".