Pogba, finita la squalifica per doping: dove può andare a giocare il francese ex Juventus

Paul Pogba scalda i motori. L’incubo del francese sta per terminare e dopo la lunga squalifica per doping, l’ex centrocampista della Juventus si prepara a fare il suo ritorno in campo. L’ultima partita ufficiale giocata dal francese risale al settembre 2023, con la maglia della Juventus.



Ricordiamo che Pogba era stato trovato positivo al testosterone, dopo un controllo eseguito al termine di Udinese-Juventus, la prima partita della stagione 2022/2023. Il classe 1993 era, poi, stato squalificato da settembre 2023 fino all’11 marzo 2025, data dalla quale il giocatore può unirsi a una nuova squadra e tornare in campo. Inizialmente, però, la WADA (l’agenzia mondiale antidoping) aveva squalificato Pogba per quattro anni, ma il ricorso al TAS di Losanna aveva ridotto la pena a 18 mesi.



Con il rientro sempre più vicino, cresce l’attesa di vedere Pogba nuovamente in campo, anche se, per il momento, il francese non ha ancora comunicato nessuna decisione sul proprio futuro. Dopo aver rescisso il proprio contratto con la Juventus, il francese è libero di firmare per qualsiasi club e lo scenario ad oggi più probabile è quello che porta negli Stati Uniti, in MLS.



Pogba era stato a Miami ad assistere alla partita dell’Inter Miami – squadra ricca di stelle del calibro di Lionel Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets – avendo anche un colloquio con David Beckham, uno dei proprietari del club che parteciperà al prossimo Mondiale per club. Intanto il francese sogna di riguadagnarsi un posto in nazionale in vista dei Mondiali 2026.

In Inghilterra, però, c'è già chi ha un'idea ben precisa per il futuro di Pogba. L'ex attaccante del Manchester United Dwight Yorke ha, infatti, dato un suggerimento ai Red Devils, vista la disastrosa situazione di classifica che li vede 15esimi in Premier: "Darei sicuramente una terza possibilità a Paul Pogba, vedendo quello che ha attualmente a disposizione lo United e per quello che sappiamo che è in grado di produrre. Lo United ha avuto difficoltà e Pogba è un giocatore davvero bravo. Anche se ha 31 anni (ne compie 32 il 15 marzo, ndr), penso che sia molto meglio di quello che abbiamo ora. E se puoi prendere un giocatore gratis, che è molto meglio di tutti i nostri giocatori a centrocampo, allora lo fai. Con due mesi rimasti, direi: 'Stiamo a vedere, dategli un contratto. Hai tempo qui per dimostrare il tuo valore, puoi venire a giocare e aiutarci con questa situazione'. Sono sicuro che Pogba sarebbe molto interessato, ma forse potrebbe volere un accordo a lungo termine".