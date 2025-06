Pogba senza mezze misure su De Paul: "Non lo potevo vedere, lo volevo ammazzare"

Il Campione del Mondo con la Francia nel 2018 Paul Pogba, che sta attendendo di ufficializzare il suo ritorno in terra francese - più precisamente al Monaco - ha parlato al podcast di Sergio Aguero 'La casa del Kun'.

RAPPORTI TESI - Il centrocampista francese, rimasto lontano dai campi da gioco per 3 stagioni (dall'estate 2022, ndr), che ha risolto il suo contratto con la Juventus nello scorso novembre, ha parlato di un avversario affrontato più volte tra club e Nazionale (anche in Serie A) e mai sopportato - trattasi dell'argentino Rodrigo De Paul, che tra il 2016 e il 2021 ha indossato la maglia dell'Udinese prima di passare all'Atletico Madrid: "De Paul non lo potevo vedere. Lo volevo ammazzare".

TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE - Inizialmente quindi non correva buon sangue tra i due centrocampisti, ma in un secondo momento un incontro informale avrebbe aiutato l'avvicinamento tra i due: "Poi l'ho incontrato ad una festa di compleanno: top, simpaticissimo" ha infatti proseguito l'ex giocatore di Juventus e Manchester United.