A marzo del 2025 Paul Pogba potrà tornare a giocare dopo la squalifica per doping di 4 anni, poi ridotta a 18 mesi dal Tas di Losanna. Il centrocampista francese era stato trovato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus del 20 agosto del 2023 ed era stato squalificato, inizialmente per 4 anni. Ha vinto il ricorso per tornare in campo prima, ma, nel frattempo, ha perso la Juventus, con cui, il 15 novembre, ha rescisso il contratto. Da un mese, quindi, è senza squadra, ma le voci sul suo futuro non si fermano.

CORINTHIANS - Pogba ha voglia di tornare a giocare. Lo ha fatto capire su social, con l’ultimo post in cui si allena con una maglia del Brasile e con la didascalia “Loading…”. Si sta caricando, si sta allenando perché ha in testa il grande obiettivo del Mondiale 2026 che, a 33 anni, potrebbe essere l’ultima grande occasione per brillare con la Francia con cui, nel 2018, ha vinto il Mondiale da protagonista. La foto con la maglia del Brasile ha scatenato i tifosi del Corinthians che, a gran voce, gli stanno chiedendo di trasferirsi nella loro squadra. Questo anche in seguito alla sua risposta, durante un’intervista con il tiktoker Luva de Pereiro, che gli ha chiesto per quale cifra raggiungerebbe Depay al Corinthians: “Zero! Lo farei per amore del calcio”.



LA CHIAMATA DI RABIOT - L’obiettivo, però, è tornare in Nazionale, come scritto in un altro post dedicato proprio alla Francia:Per farlo servirebbe un palcoscenico più vicino, magari proprio inLe suggestioni MLS e Arabia Saudita non convincono il calciatore, mentre: “Mi piacerebbe molto giocare con Paul, abbiamo avuto l'occasione di incrociarci rapidamente alla Juve, senza però poter giocare molto insieme perché ha avuto qualche problema fisico e questo mi è dispiaciuto.. Qui stiamo costruendo un progetto molto importante. C'è ambizione. Se vuole venire, sarà un grande piacere".MARSIGLIA - Le parole di Rabiot si aggiungono alle voci e alle notizie che arrivano dalla Francia. In particolare, da RMC Sport, che parla delper il centrocampista classe 1993. L’operazione è possibile, anche se, certamente, Pogba dovrebbeche percepiva alla Juventus prima della squalifica.

INCOGNITA FISICA - L’arrivo di Pogba al Marsiglia dipende anche dalle sue condizioni fisiche. A marzo 2025 arriverà da 18 mesi di squalifica, che si aggiungono ai tanti stop per infortuni avuti alla Juventus. Tra l’operazione al ginocchio e altri problemi muscolari, nella prima stagione del ritorno in bianconero aveva giocato dieci partite, per un totale di appena 161 minuti. Poi i 52 della stagione 2023/24 e la squalifica. L’ultima partita da titolare risale al 16 aprile 2022 con il Manchester United (74 minuti contro il Norwich), a circa tre anni dal suo potenziale ritorno in campo.

FUTURO COMUNQUE IN FRANCIA? - Inserire un nome importante come Pogba nello spogliatoio a stagione in corso non è facile. Il Marsiglia resta l’opzione più percorribile, anche perché, rimanendo in Europa, sembra difficile un suo approdo in Premier League, dove non si registrano particolari interessi, così come non sono percorribili ipotesi italiane, tedesche o spagnole. La Francia è la destinazione ideale, con il Marsiglia che ci pensa e potrebbe preparare il grande colpo per De Zerbi.