Porte girevoli a Palermo: possibile il ritorno di Audero

I rosanero a caccia di rinforzi tra i pali. Diverse le piste valutate: possibile un ritorno in Sicilia di Audero.

Il Palermo vuole tornare in Serie A. E per farlo, è intenzionato a mettere a disposizione del neo allenatore Filippo Inzaghi una squadra che sia all'altezza della situazione.

Una grande squadra passa anche per un portiere di sicura affidabilità e in questo senso i rosanero si stanno muovendo per mettere a segno un colpo in entrata.

Diiverse le situazioni valutate, tra le quali spicca la possibilità di un ritorno di Emil Audero. Il principale ostacolo è legato all'alto ingaggio dell'estremo difensore attualmente in forza al Como.

Le alternative, forse più percorribili, portano ai nomi di Joronen e Lezzerini.