Porto-Al-Ahly: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Terzo turno del Mondiale per Club e ultima giornata della fase a gironi. Di scena il gruppo A con la sfida tra le due deluse: i portoghesi del Porto e gli egiziani dell’Al-Ahly. Le due squadre sono appaiate a 1 punto in coda al girone e s’incontrano per decretare quale delle due potrà ancora sperare in un passaggio agli ottavi, qualora Inter Miami-Palmeiras non finisse con un pareggio. Il fischio d'inizio è programmato nella notte tra lunedì e martedì alle 03.00 ora italiana in contemporanea con l’altro match.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Partita: Porto-Al-AhlyData: martedì 24 giugno 2025Orario: 03.00Canale TV: DaznStreaming: DAZN

PORTO-AL AHLY, LE PROBABILI FORMAZIONI

Porto (3-4-2-1) Ramos; Perez, Pedro, Marcano; Mario, Varela, Eustaquio, Moura; Veiga, Mora; Samu. Allenatore: Martin Anselmi.

Al Ahly (4-3-3): El Shenawy; Hany, Dari, Ibrahim, Attiyat-Allah; Ben Romdhane, Attia, Fathi; Zizo, Ali, Trezeguet. Allenatore: Jose Riveiro.

DOVE VEDERE PORTO-AL AHLY IN TV - La sfida Porto-Al-Ahly si potrà seguire in diretta tv sintonizzandosi gratuitamente su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

PORTO-AL AHLY IN DIRETTA STREAMING - Porto-Al-Ahly sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. In alternativa, si potrà guardare anche su Mediaset Play.