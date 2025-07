Portogallo-Italia, le pagelle di CM: Girelli magica, Cantore in giornata no. Giuliani decisiva, balla la difesa

Portogallo-Italia 1-1: le pagelle della partita

ITALIA

Giuliani 6,5: salvate due volte dal palo, non può nulla sul pareggio di Diana Gomes. Nel recupero evita il 2-1 con un grande intervento.

Lenzini 6: soffre qualche palla alle spalle, riuscendo comunque a metterci una pezza. Non è aiutata da Oliviero in occasione dell’1-1.

Salvai 6: prende l’ascensore per colpire di testa, trovando una clamorosa traversa. Nel finale balla come tutto il reparto.

Linari 5,5: in chiusura è attenta per 80’. Poi si spegne la luce.

Di Guglielmo 6: solito stantuffo, non sempre valorizzato, soprattutto nel primo tempo. Esagera con qualche dribbling inutile. (75’ Oliviero 5: troppe sbavature difensive, la palla al bacio per Bergamaschi non vale la sufficienza)

Caruso 5,5: litiga un po’ con il pallone quando la situazione si fa calda, sbaglia qualche giocata semplice. Ci prova dalla distanza, senza fortuna. Non è la solita Caruso.

Giugliano 5,5: confermata play, si accende a intermittenza e ne fa le spese tutta l’Italia. Troppo timida, troppo scolastica, il cambio è inevitabile (58’ Greggi 6: solita qualità, ma serve a poco)

Severini 6: le sue partite iniziano al 25’, prima ha bisogno di capire come e perché. Quando si accorge di essere in campo è ovunque. Segna un gol annullato per fuorigioco, ne sfiora un altro in acrobazia. Non riesce a tenere su la diga quando veramente serve

Boattin 6: passi in avanti rispetto al Belgio, ogni tanto si ricorda di avere il migliore piede sinistro di tutta la rosa. Telecomanda sulla testa di Girelli un pallone magnifico. Non è precisa in copertura. (87’ Bergamaschi 6: sfiora il clamoroso 2-1)

Girelli 8: “capitana o mia capitana”, giù il cappello. Patricia Morais le nega il gol due volte, allora decide di inventarsene uno magico, un destro a giro imparabile. ‘O tiro a Girelli’ , che non basta per vincere (87’ Bonansea 5,5: al fotofinish ha il pallone dei quarti, non riesce a punire il Portogallo)

Cantore 5,5: come contro il Belgio fatica a ingranare, intestardendosi in giocate poco produttive. Meglio quando viene spostata a sinistra, da quella parte sfonda e regala a Girelli un assist delizioso. Nel secondo tempo si eclissa (58’ Cambiaghi 5: fa a sportellate, le prende e le dà, ma fa salire poco la squadra)

Andrea Soncin 5,5 conferma lo stesso undici dell’esordio vincente contro il Belgio, non trovando sempre le risposte. L’Italia si abbassa troppo e non riesce a prendere le contromisure. I cambi non lo aiutano.

PORTOGALLO

Patricia Morais 7,5: reattiva subito su Girelli, mostruosa sempre sulla capitana azzurra a fine primo tempo e nel finale su Bergamaschi.

Diana Gomes 7: ogni tanto si dimentica l’avversaria, ma segna un gol meritato che tiene in vita il Portogallo in questo Europeo.

Carole Costa 6: guida una difesa che sbanda ma resiste. Lotta su ogni duello, non molla un centimetro

Fatima Pinto 5,5: tante letture sbagliate.

Ana Borges 5: tanta quantità, poca qualità. Non prende mai la linea di fondo, non rischia mai la giocata. Nel finale si prende un rosso che le fa saltare il Belgio

Andreia Norton 5,5: partita incolore, non si vede mai (75’ Jacinto 6: partecipa all’assalto finale)

Tatiana Pinto 5,5: in cabina di regia non se la cava male, ma cerca poco la giocata

Francisca Nazareth 7: schierata a sorpresa dal primo minuto, non è al 100% ma con il pallone tra i piedi è in grado di illuminare come un faro. Incanta il pubblico di Ginevra, purtroppo per il Portogallo predica nel deserto (84’ Dolores Silva sv)

Joana Marchao 6: inizia soffrendo Di Guglielmo, poi le prende le misure annullandola (dal 65’ Amado 6: spinge tanto, mette in difficoltà Oliviero)

Ana Capeta 5,5: si muove tanto, cercando di non dare punti di riferimento. E’ una zanzara fastidiosa, che non punge e non lascia segni sulla pelle (dal 65’ Jessica Silva 6,5: dà vivacità all’attacco)

Diana Silva 6: si vede veramente solo al minuto 82’, quando trova prima il palo poi la ribattuta vincente che vale il pareggio. L’urlo torna in gola, il gol è annullato per fuorigioco di centimetri.

Francisco Neto 6,5: tocca le corde giuste, il Portogallo è vivo e ha un grande carattere.