Postecoglou: 'Hanno tolto il Var in Svezia? Mi trasferisco. Non mi piace, ha cambiato il gioco'

La notizia è di queste ore e sta facendo discutere il mondo calcistico. Dopo averla adottata per qualche anno, in Svezia hanno deciso di fare a meno della tecnologia del Var. Una scelta che sta attirando notevoli pareri positivi, anche in Inghilterra. Qui, in conferenza stampa, l'istrionico allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, ha detto la sua, a modo suo.

IN CONFERENZA - “Hanno tolto il Var in Svezia? Mi trasferisco lì. Scherzo ovviamente, evitiamo fraintendimenti. Non ho un lavoro lì! La tecnologia nel calcio inglese è qui per restare, non se ne andrà. Cambierei moltissimo, ma ho già detto che penso che abbia cambiato materialmente il gioco, cosa che non credo fosse l’intenzione quando è stata introdotta. Ho visto la Champions League ieri sera come hanno fatto tutti, se non mi avessero detto che il VAR faceva parte di quella partita, non lo avrei saputo. E sono sicuro che avessero delle decisioni da prendere, ma sembrava che tutto si svolgesse senza intoppi. Stiamo cercando di analizzare ogni piccola cosa che accade nel gioco del calcio in questo momento, sia che si tratti dell’arbitraggio o di qualsiasi altra parte. Non mi piace. Ha cambiato il gioco e ha cambiato l’esperienza di gioco.È un gioco diverso, che tu sia coinvolto o meno. Ma si spera che trovino il terreno perché funzioni”, ha detto.