Premier League, Chiesa titolare ma il Liverpool perde a Brighton: 3-2 firmato Hisnhelwood, può valere la Conference

Penultima giornata di Premier League, con il pirotecnico Monday Night in scena alle 21 e valido per la 37esima giornata di campionato inglese: all'AMEX Arena.ancora un obiettivo di classifica per i padroni di casa del Brighton di Fabian Hurzeler, che vincono 3-2 in rimonta e si giocano l'ottavo posto a quota 58 punti, piazzamento che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Conference League, qualora il Chelsea finalista vincesse il trofeo e arrivasse settimo, contro i campioni del Liverpool di Arne Slot, a quota 83 punti e festanti già da 20 giorni. Prima titolarità in campionato in stagione per l'ex Juventus Federico Chiesa, che però non incide: decisivo il giovane Hinshelwood, che entra e segna il goal della vittoria dopo un minuto, dopo le altre reti di Elliott, Ayari, Szoboszlai e Mitoma.