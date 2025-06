Non solo coppe europee. Questa sera a partire dalle 21 a Stamford Bridge è andato in scena uno dei tanti derby di Londra, valido per il recupero della 26esima giornata di Premier League, tra il Chelsea del grande ex Mauricio Pochettino e il Tottenham di Ante Postecoglou: termina 2-0 per i padroni di casa, grazie alle reti di Chalobah e Nicholas Jackson (11 gol in campionato). I Blues si portano all’ottavo posto, a - 3 dall'Europa, mentre gli Spurs, al terzo ko di fila, restano quinti ma a -7 dal quarto posto occupato dall'Aston Villa, che vale la Champions League l'anno prossimo, seppur con una gara in meno, e soprattutto non riscattano le altre due brutte sconfitte, nell'altro derby contro l'Arsenal e contro il Newcastle.