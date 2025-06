Premier League, festa Manchester City: tris da Champions, il saluto dell'Etihad a De Bruyne e il ritorno di Rodri

Si chiude la 37esima e penultima giornata di Premier League con i due match restanti e che si disputano in questo martedì sera, entrambi alle 21.

Attenzione massima al ManchesterCity, che batte 3-1 il Bournemouth (Marmoush, Bernardo Silva e Nico Gonzalez, Jebbison per gli ospiti) etrova tre punti pesanti per la corsa a un posto in Champions League, i Citizens salgono a quota 68 punti a +2 su Newcastle, Chelsea e Aston Villa. In una serata doppiamente speciale: l'ultima partita di Kevin De Bruyne all'Etihad Stadium e il ritorno in campo di Rodri 239 giorni dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio.

Nell'altra partita il Crystal Palace, fresco vincitore della FA Cup battendo in finale proprio il City di Guardiola, strapazza 4-2 ilWolverhampton, protagonista Nketiah con una doppietta.