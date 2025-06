Premier League, esordio per il baby Monga con il Leicester: perchè la sua maglia era senza sponsor?

Nella serata di lunedì 7 aprile 2025, nel posticipo della Premier League tra Leicester e Newcastle United vinto dagli uomini di Eddie Howe con il punteggio di 3-0 - grazie alla doppietta di Murphy e al gol definitivo 3-0 di Barnes, tutte marcature arrivate nel primo tempo - il classe 2009, di proprietà dei padroni di casa, Jeremy Monga ha fatto il suo esordio nel massimo campionato inglese, diventando il secondo giocatore più giovane a esordire nella storia della Premier all'età di 15 anni e 271 giorni. Solo Ethan Nwaneri (a 15 anni e 181 giorni) dell'Arsenal ha registrato la prima presenza nel torneo prima rispetto al giocatore del Leicester. Di seguito la top-5 dei più giovani a esordire in Premier League:

Ethan Nwaneri (Arsenal) - 15 anni e 181 giorni

Jeremy Monga (Leicester) – 15 anni e 271 giorni

Matthew Briggs (Fulham) - 16 anni e 68 giorni

Isaiah Brown (West Brom) - 16 anni e 117 giorni

Aaron Lennon (Leeds) - 16 years e 129 giorni

ESORDIO - L'esterno offensivo è sceso in campo nel corso del 74esimo minuto, mandato in campo dall'attuale allenatore delle Foxes Ruud van Nistelrooj, prendendo il posto di Bilal El Khannouss. Il tecnico olandese, proprio in settimana, aveva parlato così del talento classe 2009: "Sta crescendo molto bene e si vede quanto è bravo”. Cresciuto nel settore giovanile del Leicester, Monga in questa stagione ha registrato otto presenze in Premier League 2 mettendo a segno due reti e servendo due assist.

MAGLIA SENZA SPONSOR - Ma la sua giovanissima età non è l'unico aspetto da segnalare relativamente al suo esordio in Premier: infatti il classe 2009 è sceso in campo con una maglietta senza sponsor, che nello specifico era BC GAME, piattaforma di scommesse online. Le regole della Premier League infatti stabiliscono che nessun giocatore di età inferiore ai 18 anni può promuovere il gioco d'azzardo; per questo la necessità di indossare una divisa diversa da quella dei compagni.