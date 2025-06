Premier League: Fulham-Ipswich Town 2-2, tre rigori e Jimenez nella storia

Non solo il big match Liverpool-Manchester United in questa domenica, in coda alla 20esima giornata della Premier League 2024/25 c'è anche un'altra partita in cui si incrociano ambizioni europee e di salvezza: alle 15 c'è Fulham-Ipswich Town che finisce con un 2-2 caratterizzato da tre rigori.

Szmodics porta avanti gli ospiti nel primo tempo (38'), nella ripresa Jimenez pareggia i conti dal dischetto al 69' ma due minuti più tardi Delap rimette avanti i Tractor Boys ancora su rigore. Infine, al 91', un altro calcio dagli undici metri regala il pareggio ai Cottagers: ancora una volta a trasformare il rigore è Jimenez, che tocca quota 55 gol in Premier League diventando il miglior marcatore messicano di sempre nel massimo campionato inglese.