Premier League: Vardy risponde a Porro, 1-1 tra Leicester e Tottenham. Paura per Bentancur, via con ossigeno e in barella

Si chiude con un pari il primo turno di Premier League 2024/25. Al King Power Stadium, il Tottenham sblocca il risultato con Pedro Porro, che si inserisce con i tempi giusti e porta gli Spurs in vantaggio con un tocco di testa dal cuore dell’area di rigore. Poi ci pensa il solito Jamie Vardy a salvare il Leicester, alla prima dopo la promozione dalla Championship conquistata anella passata stagione. Paura per Rodrigo Bentancur, che dopo uno scontro con un avversario, Fatawu, viene portato via in barella. Al 74’, l’ex Juventus cade col volto a terra: necessario l’intervento dello staff sanitario con l’ossigeno per soccorrere l’uruguaiano, immediatamente sostituito e accompagnato all’esterno del campo.