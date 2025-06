Premier League: Arsenal aritmeticamente in Champions, colpo Nottingham Forest

Domenica di calcio in Premier League, che va in scena con alcune delle gare della 37esima giornata di campionato. Si parte piano con il già retrocesso Southampton che fa visita all'Everton nell'ultima partita di calcio maschile a Goodison Park. I Toffees vincono agilmente per 2-0 grazie alla doppietta di Ndiaye.

La temperatura si è alzata col Nottingham Forest che ha fatto tre punti importanti per l'Europa in casa del West Ham: 2-1 con reti del solito Gibbs-White e dell'ex Fiorentina Milenkovic, inutile il goal della bandiera di Bowen. I Tricky Trees salgono a quota 65, alla pari col Manchester City e un punto sotto Newcastle, Chelsea e Aston Villa a una giornata dalla fine.

Alle 16 la sfida tra le altre due retrocesse Leicester City e Ipswich Town, l'ultima di Jamie Vardy con le Foxes bagnata con la rete numero 200 per il club nel 2-0 del King Power Stadium, e Brentford-Fulham che non aveva valenza particolare in classifica, ma che ha regalato spettacolo e 5 reti nel 2-3 finale.

Si chiude con lo scontro diretto tra, seconda contro terza in classifica,. A decidere l'incontro è stato un bellissimo goal da fuori area di. I Gunners staccano il pass per la Champions League, che l'anno prossimo vedrà ben sei squadre inglesi nella prima fase del torneo. Per il Newcastle invece si deciderà tutto nell'ultima giornata di Premier.