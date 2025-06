Premier League: il Chelsea vince va a -2 dalla capolista Liverpool. Tottenham, 5-0 al Southampton in un tempo

Prosegue la 16esima giornata della Premier League 2024/25. Il big match di giornata è senza dubbioil derby di Manchester tra City e United, che ha visto il successo in rimonta nel finale dei Red Devils di Amorim , ma la domenica di calcio inglese ha visto altri tre incontri in scena.

Alle 15, il Brighton cade in casa contro ilCrystal Palace, che vince 3-1 con il gol di Chalobah e la doppietta di Sarr trovando il quinto risultato utile consecutivo e punti pesanti per la salvezza.

Il Chelsea di Enzo Maresca continua a vincere. Nel match delle 20, i Blues superano il Brentford col risultato di 2-1 e approfttano dei passi falsi di Liverpool e Arsenal. Cucurella e Jackson firmano un gol per tempo e la vittoria, con la rete di Mbeumo nel finale che non cambia le sorti dell’incontro. Ora la vetta è a 2 lunghezze (i Reds hanno una partita in meno), mentre l’Arsenal scivola a -4, con una gara da recuperare.

Successo roboante del Tottenham, che infligge un netto 5-0 a domicilio al Southampton. Gli Spurs interrompono la striscia negativa di tre gare di fila e tornano vincere, portandosi a quota 23 in classifica. In gol Maddison (doppietta), Son, Kulusevski e Sarr, che affossano un Southampton che resta all’ultimo posto con 5 punti.

