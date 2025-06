Premier League, 9 squadre nelle coppe europee: Manchester City, Chelsea e Newcastle in Champions League

Si chiude la Premier League con gli ultimi verdetti legati alle coppe europee, in cui le inglesi porteranno ben nove squadre, di cui addirittura sei in Champions League. Il Manchester City, dopo una stagione complicata, vince contro il Fulham per 2-0 e centra la qualificazione in Champions. Insieme alla squadra di Pep Guardiola, oltre a Liverpool e Arsenal, ci saranno anche il Newcastle, nonostante la sconfitta con l'Everton, Chelsea, che vince in casa del Nottingham, e Tottenham in virtù della vittoria dell'Europa League. Rimane fuori l'Aston Villa, che perde 2-0 contro il Manchester United. La squadra di Unai Emery finisce, così, in Europa League insieme al Crystal Palace, che ha vinto l'FA Cup in finale contro il Manchester City. In Conference League il Nottingham, che chiude il campionato al settimo posto.