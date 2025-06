Premier League, si pensa alle interviste dei giocatori sostituiti durante la gara: la novità

In Premier League si pensa a una novità per quanto riguarda i calciatori che vengono sostituiti durante le partite. Secondo quanto riferiscono i media britannici, infatti, dalla prossima stagione potrebbero arrivare le interviste ai giocatori sostituti, che potrebbero essere intercettati dagli inviati a bordo campo.

Oltre alle interviste durante gli intervalli, già presenti in Serie A, dalla prossima stagione in Inghilterra sbarcheranno anche le telecamere negli spogliatoi, con la possibilità per alcuni commentatori di fare delle brevi domande ai calciatori.

Ricordiamo che l'accordo televisivo che è stato siglato per la stagione 2025/2026 prevede il valore record di 6,7 miliardi di sterline e consentirà a Sky di trasmettere fino a 215 partite in diretta a stagione.