Premier, Newcastle forza 4: abbattuto il Nottingham Forest, Tonali e compagni "vedono" la Champions League

Nella domenica di Premier League due big match che arricchiscono la 26esima giornata. Prima di Manchester City-Liverpool infatti è andata in scena Newcastle-Nottingham Forest.

Se la sono aggiudicata gli uomini di casa che, con un rocambolesco 4-3, hanno aggiunto tre punti di platino a una già interessante classifica. Dopo il vantaggio degli ospiti, è arrivato un poker nel primo tempo da parte dei bianconeri con Isak, al solito, protagonista con una doppietta. Nel secondo tempo la squadra di Nuno Espirito Santo ha provato la rimonta, forte anche del gol dell’ex Fiorentina, Milenkovic, ma gli sforzi non hanno portato ad alcun punto.

Con questo successo Tonali e compagni si rilanciano in ottica Champions League. La situazione infatti per terzo e quarto posto è molto fluida e il Forest, terzo al momento del fischio d’inizio, rischia ora di ritrovarsi impelagato di nuovo in questa lotta che coinvolge anche City, Chelsea, Aston Villa e Bournemouth tutte racchiuse in 5 punti.