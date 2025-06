Presidente Manchester City: "Abbiamo identificato gli obiettivi, saremo pronti per il Mondiale per Club". Attesa l'offerta al Milan per Reijnders

Il presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak, in un’intervista concessa ai canali ufficiali del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti riguardanti la prossima finestra di mercato, pronta a partire fra pochissimi giorni. I Citizens – che parteciperanno al Mondiale per Club – hanno intenzione di sfruttare al massimo la finestra che partirà il 1° giugno e terminerà il giorno 10.

LE PAROLE - “Abbiamo identificato chiaramente chi sono gli obiettivi, in quali posizioni, e abbiamo la nostra opzione numero uno ben definita, così come la numero due. Ci muoveremo con chiarezza e rapidità. Il nostro obiettivo è essere pronti con la nuova rosa per il Mondiale per Club".

OBIETTIVO REIJNDERS – Non è una novità che la formazione di Guardiola abbia puntato con decisione Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan. L’ex AZ Alkmaar ha fornito la sua apertura al trasferimento in Inghilterra, seppur non forzerà la mano con il club rossonero. La dirigenza del club di Premier League non ha ancora presentato una proposta ufficiale perché sta provando a trattare sul prezzo, ma dal Milan il diktat è chiaro: Reijnders andrà via solo dinanzi a una proposta davvero irrinunciabile. Serviranno, dunque, più dei 65/70 milioni che i Citizens erano intenzionati a mettere sul piatto.