Primavera, il Milan vola ai playoff: tabellone comlpeto e calendario

Il Milan sorride: la squadra di Federico Guidi vola ai playoff del Campionato Primavera 1.

L'ultima giornata del campionato regolare Primavera 1 regala il sorriso ai giovani rossoneri, che staccano il pass per la fase finale della competizione.

I baby Diavoli di Guidi battono 3-1 i pari età del Genoa grazie al rigore di Liberali e ai goal di Ibrahimovic e Scotti (Nuredini per i rossoblù), ma a pesare è soprattutto la sconfitta dell'Hellas Verona sul campo del Monza (1-0). Un risultato che ha consentito al Milan di scavalcare gli scaligeri e chiudere a pari punti con il Cagliari, ma i rossoneri arrivano davanti in classifica per aver ottenuto più punti negli scontri diretti con i sardi.

Il Milan giocherà contro il Sassuolo nel primo turno dei playoff, l'altra gara sarà quella tra Fiorentina e Juventus.

LE PAROLE DI GUIDI - Così Federico Guidi, allenatore del Milan Primavera, ha commentato la qualificazione ai playoff: "E' stata una fortissima emozione, una soddisfazione enorme perché da quando faccio questo lavoro forse è stata l'emozione più grande, anche più delle vittorie che ho fatto in passato in altre piazze. Abbiamo sopperito a tante difficoltà, è un risultato storico perché quest'anno il campionato è Under 20 ed entrare nella griglia playoff con la rosa più giovane del campionato è un risultato insperato all'inizio della stagione. Unito ai tanti ragazzi che abbiamo questa sera in un'altra partita importante come quella del Milan Futuro, abbiamo 6-7 giocatori convocati da mister Oddo. Sono soddisfazioni doppie: abbiamo raggiunto i playoff e la partita più importante del campionato l'abbiamo affrontata anche con ragazzi che in questa stagione avevano avuto meno minutaggio. E' un gruppo sano, che crede in quello che fa, che sa andare oltre le difficoltà, che mette il noi davanti all'io. E' una soddisfazione per un allenatore e il suo staff allenare questo tipo di ragazzi e questo tipo di gruppi. E' sicuramente una soddisfazione enorme e una fortissima emozione, mi regalano tantissime gioie. Il lavoro è stato ripagato? Assolutamente sì. E' stata la vittoria dei sacrifici, del superare difficoltà che sono enormi. A inizio stagione affrontando un campionato Under 20 con la squadra più giovane era un risultato insperato. Riuscirci è sinonimo del lavoro svolto, certifica il percorso che hanno fatto questi ragazzi e quanto sono cresciuti".

DOVE SI GIOCA LA FASE FINALE DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 - La fase finale del Campionato Primavera 1 si giocherà a Bagno a Ripoli (Firenze) allo Stadio Curva Fiesole del Centro Sportivo Rocco B. Commisso Viola Park.

IL REGOLAMENTO DELLA FASE FINALE - Il regolamento prevede che le prime due classificate della fase a girone unico accedano direttamente alle semifinali (Roma e Inter), mentre le altre quattro si sfidino tra di loro e da lì escano le altre due semifinaliste (quarta contro quinta e terza contro sesta).

IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE

Gara 1 del Primo Turno: venerdì 23 maggio 2025 Fiorentina-Juventus

Gara 2 del Primo Turno: sabato 24 maggio 2025 Sassuolo-Milan

Semifinale A: lunedì 26 maggio 2025 Roma vs vincente Gara 1

Semifinale B: martedì 27 maggio 2025 Inter vs vincente Gara 2

Finale: venerdì 30 maggio 2025 vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B