, figlio dell’ex parlamentare Alessandra. Il classe 2003, arrivato in estate in Campania in prestito dalla Lazio,, terminata 1-0 per la compagine guidata da Guido Pagliuca.stabiese accorso allo stadio "Romeo Menti". Come dimostra un video che ha iniziato ben presto a circolare sul web, nel momento in cui lo speaker ha scandito il nome di battesimo del calciatore, in rispostaIl saluto rivolto in epoca fascista al bisnonno Benito Mussolini, primo ministro italiano dal 1923 al 1943.

Romano Floriani, cresciuto tra le giovanili di Roma e Lazio (foto), aveva giocato la scorsa stagione in Serie C con la maglia del Pescara, senza però mai trovare la via del gol in 32 partite (due assist per lui con gli abruzzesi); nella cadetteria in corso era ancora a secco di reti mentre contava già due passaggi vincenti (di cui uno nell’unica presenza fatta registrare in Coppa Italia). La prima marcatura tra i professionisti è arrivata al 18° gettone in Serie B ed è stata decisiva per permettere ai gialloblù di staccare in classifica proprio il Cesena, piazzandosi momentaneamente al quarto posto a -9 dal Pisa attualmente terzo.