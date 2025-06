Proteste del Genoa sul goal di Retegui: De Winter si accascia a terra, De Ketelaere prosegue l'azione

Forti proteste da parte del Genoa, in occasione della rete siglata dall’ex di giornata Mateo Retegui – che ha scelto di non esultare -. Goal che ha deciso la sfida (vinta per 2-3 dalla compagine orobica) disputata in serata al Marassi e valida per la 37a giornata di Serie A.

Proteste che nascono dall’assenza – a dire dei giocatori e della panchina rossoblù – di fairplay da parte di Charles De Ketelaere. L’azione, infatti, nasce da una situazione particolare sul rettangolo verde di gioco: Thorsby serve De Winter che, tuttavia, si ferma all’improvviso a causa di un pestone patito in quell’istante.

Ne approfitta subito la Dea per andare in contropiede con De Ketelaere che decide di non fermarsi, di involarsi in solitaria verso l’area avversaria e successivamente servire l’assist per la girata vincente col sinistro del centravanti italo-argentino che ha permesso ai bergamaschi di vincere la sfida.

Ne nasce un parapiglia con protagonisti tutti i giocatori della squadra ligure (panchina compresa) che hanno protestato nei confronti del direttore di gara Ghersini, reo, secondo loro, di non aver fermato il gioco (non si trattava, tuttavia, di un colpo di testa, quindi la decisione di bloccare il gioco era a discapito di chi aveva il possesso). La tensione viene stemperata dal direttore di gara e la situazione rientra immediatamente.