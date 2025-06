Protocollo Var sotto accusa, Repubblica: perché l'Inter si sente penalizzata

Una stagione caratterizzata dalla contestazione, spesso frontale, al protocollo Var. La moviola ha eliminato certamente molti errori, ma si sono venute a creare altre zone grigie, come quella relativa ai criteri di intervento. Quand'è che si parla di chiaro ed evidente errore? Dallo sfogo di Antonio Conte dopo il rigore per l'Inter contro il Napoli a San Siro fino a quello di Claudio Ranieri dopo Atalanta-Roma, per il mancato penalty su Pasalic-Koné, passando per "il Var ha rovinato il calcio" tuonato da Gian Piero Gasperini dopo la gara contro il Torino al Gewiss Stadium. Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, invece, non ha parlato dopo l'ultima partita, come tutti gli altri tesserati nerazzurri, per non incorrere in sanzioni potenzialmente pesanti.

COSA CONTESTA L'INTER - Fra le scelte che più hanno fatto infuriare l’Inter c’è la designazione come assistente Var contro la Lazio di Marco Guida di Pompei, che in un’intervista aveva detto di non essere sereno quando deve decidere le sorti del Napoli, visto che ci vive. Ed è proprio ciò si siano detti gli arbitri in sala Var con il direttore di gara Chiffi live in occasione del mani di Bisseck contro i biancocelesti che non è stato diffuso tramite la trasmissione Open Var su Dazn. Inoltre, sempre Bisseck è stato protagonista di un altro episodio controverso, sempre a San Siro contro una squadra romana: il presunto fallo di Ndicka nel finale di Inter-Roma 0-1, giudicato non da rigore ma del quale non sono state forniti né gli audio tra arbitro e sala Var, né le immagini ulteriori che Dazn aveva richiesto.

La Repubblica scrive che nella seduta assembleare di giugno, fissata per il 19, è probabile che il nodo Var verrà al pettine. Lì si capirà se i club si accontenteranno di rassicurazioni sull’interpretazione del protocollo o se pretenderanno di più. Magari la modifica delle regole, mai toccate in sette anni. Ma potrebbero anche cercare lo scontro, spingendo per avere nomi nuovi ai vertici del mondo arbitrale.