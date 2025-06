Prove di rinnovo tra Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr: l'obiettivo sono i Mondiali 2026

Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di smettere. Nonostante un Europeo disastroso concluso con zero gol con il suo Portogallo, l'attaccante dell'Al Nassr potrebbe estendere di un altro anno il contratto con il club saudita (quello attuale scade nel 2025). Prolungare di un'altra stagione, per CR7 significherebbe arrivare ai Mondiali del 2026.

LA PROPOSTA - Secondo quanto riportato da Talk Sport, l'Al Nassr ha offerto all'ex Real Madrid, Manchester United e Juventus il rinnovo per un altro anno dopo il 2025. CR7 potrebbe, quindi, restare per un'altra stagione e arrivare, così, al fatidico 2026, con la speranza di ottenere la convocazione per la rassegna mondiale che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti.

LA STAGIONE - Ronaldo, nonostante i 39 anni sulle spalle, continua a incantare in Arabia Saudita. Nella stagione che si è conclusa, infatti, Cristiano è riuscito a realizzare 44 gol e a fornire 13 assist in 45 partite in tutte le competizioni. Sul fronte europeo, invece, il flop di CR7 con il Portogallo è stato sotto gli occhi di tutti. Riuscire ad arrivare al prossimo Mondiale a 41 anni, però, sarebbe davvero il coronamento di una carriera straordinaria.