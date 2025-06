PSG-Atletico Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il primo big match del Mondiale per Club è quello tra PSG e Atletico Madrid, sorteggiate insieme nel Gruppo B. Nella prima gara del girone i campioni d'Europa di Luis Enrique, tra i favoriti per la vittoria finale, affrontano i colchoneros, desiderosi di far bene dopo le amarezze subite in Liga e Champions League.

Partita: PSG-Atletico Madrid

PSG-Atletico Madrid Data: domenica 15 giugno 2025

domenica 15 giugno 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Italia Uno, Dazn

Italia Uno, Dazn Streaming: Dazn, Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

LE FORMAZIONI DI PSG-ATLETICO MADRID

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, J. Alvarez. All: Simeone.

DOVE VEDERE PSG-ATLETICO IN TV - PSG-Atletico sarà visibile in diretta e in chiaro su Italia Uno. Il match si potrà inoltre seguire gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

DOVE VEDERE PSG-ATLETICO IN STREAMING - PSG-Atletico si potrà seguire in diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity, scaricando l'app o collegandosi al sito della piattaforma, oppure sul sito di Sportmediaset. Si potrà seguire il match in streaming gratuito anche su DAZN scaricando l'app su dispositivi mobili oppure accedendo al sito ufficiale.

TELECRONACA - La telecronaca di Dazn sarà affidata a Pierluigi Pardo.