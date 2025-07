Psg-Bayern Monaco, le pagelle di CM: Donnarumma fischiato, Dembélé da Pallone d’Oro. Soliti errori per Kompany

Le pagelle di Psg-Bayern Monaco: ecco i promossi e i bocciati

Psg-Bayern Monaco 2-0

PSG

Donnarumma 7: prima Olise gli fa il solletico, poi lo mette più in difficoltà ma l’italiano sfodera la sua prima giocata di classe. Qualche minuto dopo si deve superare su un cross divenuto tiro, l’ex Milan si allunga ed evita un goal che pareva già fatto. Un suo intervento “azzoppa” Musiala e gli procura un secondo tempo di sonori fischi a ogni tocco di palla

Hakimi 7: non c’è stagione che tenga né continente, ara la fascia destra ad Atlanta come fa a Parigi o in giro per l’Europa. Si mette in moto in un contropiede che poteva diventare letale per i tedeschi e fornisce l’assist perfetto per il bomber Dembélé

Marquinhos 6,5: guida la difesa con la consueta maestria, senza mai andare in difficoltà e senza dover allestire la quarta marcia. Leader.

Pacho 6: ultimo baluardo della difesa parigina. Salva in almeno tre occasioni i suoi con interventi in extremis. Nel finale però commette una grossa ingenuità e si prende un rosso che poteva costare caro

Nuno Mendes 6,5: altra certezza per Luis Enrique. Se il primo tempo è più per il dirimpettaio marocchino, il portoghese sale

Ruiz 6: si vede meno in fase offensiva, tiene il campo e la zona e sbaglia una rete che è nelle sue corde (80’ Zaire-Emery sv)

Vitinha 6: solita regia illuminata, solito motorino perpetuo. Macchia la sua prestazione con un errore che per poco spalanca le porte al contropiede avversario. Per il resto è pulito come gli si confà

Neves 6,5: il più in palla del terzetto di centrocampo. Entra a suo modo, con una finta e l’assist, nella rete decisiva

Barcola 7: imprendibile. Controlli volanti, dribbling spettacolari e poi la solita idiosincrasia quando c’è da buttare la palla in rete. Prendere o lasciare? Prendere, prendere (70’ Dembélé 7: entra e cambia subito la musica lì davanti. Dà una sensazione di pericolosità costante e, anche stavolta, sfrutta il poco tempo in campo per entrare nel tabellino. Da Pallone d’Oro)

Doué 5,5: meno brillante del solito e, soprattutto, meno efficace. Giochicchia e non incide (80’ Hernandez 4: entra e si fa notare solo per un fallo da reazione. Rosso magari esagerato ma giusto per punire un’ingenuità del genere)

Kvaratskhelia 7: la solita meraviglia per gli occhi. Il primo avversario – chiunque gli si pari contro – è saltato d’inerzia, dal secondo poi se ne riparla. Sfiora il goal più volte nel primo tempo, va in gestione nel secondo (83’ Beraldo 6: sufficienza meritata con il salvataggio sulla linea di porta nel finale)

All. Luis Enrique 7: la sua squadra ormai sa solo vincere e sa farlo sempre e comunque con il suo stile. Gioca, diverte, segna e vince anche quando è in 9 contro 11

Bayern Monaco

Neuer 6: la media tra una prestazione da 7 pieno, con super parate anche nell’uno contro uno con Kvara e Barcola, e l’errore da matita blu fatto con il pallone tra i piedi che poteva spalancare la porta al Psg

Laimer 6: tra i più costanti dei suoi, fornisce sempre un ottimo contributo offensivo

Upamecano 5,5: fatica a reggere sulle sue spalle la retroguardia. Da affinare l’intesa col nuovo compagno di reparto

Tah 5,5: dà sempre sensazioni di pericolo quando prova a impostare, Barcola gli fa venire il mal di testa spaziando per tutto l’attacco

Stanisic 6: partita maledetta la sua. Accusa un problemino già nei primi minuti, prova a resistere ma alza bandiera bianca dopo mezzora (34’ Boey 5,5: altra prestazione deludente per un giocatore che fatica a stare a questo livello) (87’ Guerreiro sv)

Kimmich 6: uno dei pochi a salvarsi in mediana, diligente. Non spicca per altro però

Pavlovic 5,5: della sua presenza ci si accorge soprattutto nel finale quando fa spazio al ben più incisivo Goretzka (80’ Goretzka 6: entrato troppo tardi)

Olise 6: si accende e si spegne. Nel primo tempo è il migliore, nel secondo un fantasma

Musiala 5,5: è al rientro e si vede, prova qualche giocata ma manca di brillantezza. Sull’ultima azione del primo tempo, dopo un contrasto con Donnarumma, incappa in quello che sembra un nuovo e serio infortunio. Sfortunato (46’ Gnabry 5: entra al posto dello sfortunato Jamal e lo fa rimpiangere eccome)

Coman 5,5: qualche sgroppata sulla fascia, qualche cross – poco preciso – e poco altro da segnalare

Kane 6: perde l’occasione di sollevare il suo secondo trofeo ma lascia con una prestazione da leader. Lotta come un leone, rincorre anche gli avversari se ce n’è bisogno. Segna ma in fuorigioco

All. Vincent Kompany 5,5: la sua squadra incassa sempre e ha una difesa troppo ballerina. Ci sarà da tanto da lavorare per la prossima stagione