PSG-Brest: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorno dei playoff di UEFA Champions League 2024/25 e al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain vuole archiviare definitivamente la pratica Brest.

Il PSG di Luis Enrique ha già ipotecato il passaggio agli ottavi finali grazie al largo successo dell'andata, 3-0 sul campo del Brest che ha bisogno di un'impresa quasi impossibile per ribaltare il risultato.

Per la squadra che supererà il turno, ci sarà una tra Barcellona e Liverpool agli ottavi.

Tutte le informazioni su PSG-Brest: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e in diretta streaming.

PSG-BREST: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Brest

Data: mercoledì 19 febbraio 2025

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport (253), NOW

Streaming: Sky Go, NOW

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PSG-BREST

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. All. Luis Enrique.

BREST (5-4-1): Courdet; Zogbé, Fernande, Chardonnet, Coulibaly, Haidara; Pereira Lage, Lees-Melou, Faivre, Sima; Baldé. All. Eric Roy.

DOVE VEDERE PSG-BREST IN TV - La sfida tra PSG e Brest sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport (253).

Sarà possibile vedere la partita in tv anche su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

PSG-BREST IN DIRETTA STREAMING - PSG-Brest sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go per i clienti Sky.

L'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming on demand di Sky, acquistando il 'Pass Sport'.