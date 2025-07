PSG, Dembelé e l'esultanza in ricordo di Diogo Jota contro il Bayern Monaco

L'attaccante del Paris Saint Germain nel festeggiare il goal del 2-0 che ha qualificato i parigini alle semifinali del Mondiale per Club ha voluto ricreare l'esultanza fatta in carriera dallo scomparso Diogo Jota

Il Paris Saint Germain è la terza semifinalista del Mondiale per Club. La società parigina ha eliminato per 2-0 il Bayern Monaco in quella che, da tutti, è stata ribattezzata come una finale anticipata del torneo. In occasione della seconda rete, firmata da Ousmane Dembelé nei minuti di recupero e con la sua squadra rimasta in 9 uomini dopo le espulsioni di Pacho e di Lucas Hernandez, l'attaccante francese ha voluto, nel corso della sua celebrazione, ricordare l'attaccante portoghese Diogo Jota, tragicamente scomparso nella notte fra mercoledì e giovedì in Spagna per un incidente d'auto.

IL GOAL - Pochi minuti dopo l'espulsione di Lucas Hernandez, con il PSG in 9 uomini, Neves recupera palla e in contropiede riesce a tagliare in due le linee difensive bavaresi. Suo l'assist per Dembelé che punta Tah e poi lascia paritre un siluro che si stampa sulla parte bassa della traversa e resta in campo. L'azione prosegue, il Psg mantiene il possesso ed è Hakimi a trovare l'assist vincente per Dembelé bravissimo a battere Neuer.

L'ESULTANZA COME JOTA - Poi la corsa alla bandierina dell'ex-Barcellona, a braccia aperte prima e al cielo poi per chiedere un attimo di raccoglimento. Quindi Dembelé si è seduto a terra a gambe incrociate mimando il gesto del Joystick, esultanza utilizzata proprio dal compianto Diogo Jota con la maglia del Liverpool. Quindi il ritorno al presente, l'esultanza condivisa con Hakimi e il ritorno a centrocampo.