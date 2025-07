Paris Saint Germain, Goncalo Ramos dedica il goal contro il Real Madrid a Diogo Jota

Goncalo Ramos ha dedicato il goal segnato nella semifinale del Mondiale per Club contro il Real Madrid all'amico Diogo Jota, scomparso lo scorso 3 luglio

Il goal e l'esultanza speciale. Goncalo Ramos, compagno di Nazionale di Diogo Jota, ha deciso di dedicare il goal segnato contro il Real Madrid, esultando come l'amico scomparso in un tragico incidente nella notte tra il 2 e il 3 luglio scorso.

L'attaccante del PSG ha realizzato il quarto goal nella semifinale del Mondiale per Club contro i blancosall'88' e si è seduto facendo, con le mani, il gesto di tenere il joypad. Proprio come faceva sempre Diogo Jota e come aveva già fatto Dembelè in occasione del goal nel quarto di finale contro il Bayern Monaco.