PSG, Hakimi: "Chiedo scusa all'Inter, dopo il goal non volevo festeggiare"

Achraf Hakimi, fresco campione d'Europa con il Paris Saint-Germain, ha aperto le marcature nella finale di UEFA Champions League contro l'Inter. Il terzino marocchino dopo il goal del momentaneo 1-0 per i parigini all'Allianz Arena di Monaco di Baviera non ha esultato per rispetto verso la sua ex squadra, nella quale ha militato nella stagione 2020/21 vincendo lo Scudetto con Antonio Conte in panchina.

RISPETTO - "Dopo aver segnato, non è stato facile e non volevo festeggiare. Chiedo scusa ai tifosi dell'Inter che mi hanno sostenuto e rispettato. È stata una serata incredibile. Da quando siamo arrivati ​​a Monaco, abbiamo sentito che era nostra. Abbiamo lavorato molto. Ho cercato di rimanere concentrato per aiutare la squadra" ha detto il numero 2 del PSG ai microfoni di M6.

I SUOI NUMERI CON L'INTER - Hakimi era stato prelevato dall'Inter dal Borussia Dortmund nell'estate del 2020, prima di passare al club parigini nell'estate successiva per una cifra complessiva di 60 milioni di euro. Con i nerazzurri il marocchino ha disputato 45 partite tra tutte le competizioni, segnando 7 gol e servendo 11 assist.