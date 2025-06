PSG, Hakimi: "Non dimenticherò mai l'Inter. Vincere la Champions? Ecco come"

In vista della finale di Champions tra PSG e Inter, il terzino dei parigini Achraf Hakimi, con un passato in nerazzurro, ha rilasciato un'intervista a Sky Sports. Queste le sue dichiarazioni:

IL PASSATO NERAZZURRO - "Non dimenticherò mai di aver indossato quella maglia e di aver vinto uno scudetto. L'Inter sarà sempre nel mio cuore, ma ora sono al PSG e farò di tutto per batterli. È una finale molto speciale. È stata una tappa importante della mia carriera. Ho trascorso un anno meraviglioso a Milano e ho stretto tante amicizie".

NESSUN CONTATTO - "Non ho ancora sentito i miei ex compagni di squadra. Non vedo l'ora di incontrarli di nuovo. Io e Lautaro, per esempio, condividiamo un'agenzia ('Footfeel'), ma non ci siamo ancora sentiti . Lui dovrà fare il suo lavoro e io il mio".

INTER PERICOLO - "L'Inter è una buona squadra. L'ho vista eliminare grandi club. Loro hanno un piano di gioco molto chiaro, con grandi giocatori. Dovremo essere concentrati perché sarà una partita molto difficile... e vogliamo vincere la nostra prima Champions League".

LA PRIMA CHAMPIONS CON IL REAL - "Ero molto giovane. Ricordo di aver guardato le persone con più esperienza per sapere cosa fare il giorno in cui ho rivissuto questo momento . Ora sono calmo, faccio tutto normalmente nella mia vita quotidiana".