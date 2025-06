PSG, i convocati di Luis Enrique per la finale di Champions con l'Inter

L'attesa sta per finire. Il PSG si prepara ad affrontare l'Inter nell'ultimo atto della Champions League a Monaco di Baviera. In vista del calcio d'inizio della sfida, in programma per sabato 31 maggio alle ore 21, l'allenatore dei parigini Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati.

Di seguito l'elenco completo:

Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-In, Lucas Hernandez, Senny Mayulu, Nuno Mendes, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Beraldo, Matveï Safonov, Ibrahim Mbaye, Willian Pacho, Arnau Tenas, Joao Neves.