PSG-Inter -3 alla finale: Inzaghi col gruppo al completo. Terminati i codici per i biglietti. Parigi organizza la festa-vittoria sugli Champs Elysées

La settimana più importante dell'anno è pienamente in corso e sia per il Paris Saint Germain che per l'Inter la preparazione alla finalissima della Champions League in programma sabato 31 maggio a partire dalle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera è in pieno svolgimento. Nulla dovrà essere lasciato al caso e il lavoro di Luis Enrique e Simone Inzaghi rispettivamente al Camp des Loges e al Bper Training Centre a 3 giorni dalla gara delle gare dà già delle importanti indicazioni.

Dopo due giorni di riposo concessi dall'allenatore spagnolo, il Paris Saint Germain ieri è tornato ad allenarsi al Campus PSG. L'allenamento è iniziato alle 17. Donnarumma regolarmente in campo. Barcola favorito su Doué come unico dubbio. Dembelé ha confermato di aver studiato a lungo l'Inter nel corso di questa stagione.

INZAGHI, TUTTI A DISPOSIZIONE - Forse per la prima volta dall'inizio dell'anno ad Appiano Gentile sono tornati tutti a disposizione di Simone Inzaghi che anche oggi ha fatto lavorare i suoi sul campo sia a livello atletico che con la palla con partitelle tattiche anche a campo ridotto.

LA FESTA A PARIGI - Il club parigino, insieme alla polizia e alle forze dell'ordine della città di Parigi, sta trattando e pensando all'organizzazione della festa per la vittoria della Champions League. Secondo quanto riportato da RMC Sport in particolare, si sta pensando ad una sfilata con pullman scoperto sugli Champs Elysées.

CODICI PER I BIGLIETTI ESAURITI - Gli abbonati e i soci degli Inter Club hanno potuto, nelle scorse settimane, fare richiesta all'Inter per l'ottenimento dei codici di acquisto dei biglietti per la finale. Il Club ha ricevuto oltre 80.000 richieste, a fronte di una disponibilità concessa da UEFA di 18.000 tagliandi. L'Inter ha confermato oggi che l'invio dei codici è terminato e ha spiegato i criteri di assegnazione: "I criteri di assegnazione hanno premiato gli abbonati storici, con almeno otto stagioni consecutive, a partire dal 2015/2016 e 2016/2017. Anche in questo caso sono state effettuate verifiche sul corretto utilizzo dell’abbonamento e sull’uso personale. Una piccola parte dei codici è stata inoltre riservata ad alcuni dei soci Inter Club con almeno 12 anni consecutivi di anzianità. Il 40% dei tifosi che hanno ricevuto il codice d’acquisto è rappresentato da Soci Inter Club. I codici inviati sono stati immediatamente utilizzati"