PSG-Inter, Hakimi segna ma non esulta: scuse ai tifosi nerazzurri

Era uno dei protagonisti più attesi e ha sbloccato il risultato nella finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Achraf Hakimi,però, non ha esultato anzi ha chiesto scusa ai nerazzurri. Un gesto che non è stato apprezzato dai tifosi francesi, che sui social hanno criticato il comportamento dell'esterno.

IL GOAL DEL PSG - Dopo un ottimo inizio, il Psg ha realizzato la prima rete della partita con un’azione corale: al 12', Vitinha ha pescato sul lato sinistro dell'area di rigore Doué. Passaggio orizzontale per Hakimi, che tutto solo, a porta vuota, non può sbagliare. L'esterno ha chiesto scusa per rispetto del suo passato: con l'Inter ha disputato la stagione 2020/21, collezionando 45 partite, 7 goal e 11 assist e conquistando lo scudetto.