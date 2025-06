Psg-Inter, i pronostici. Verratti: "Spero vada bene per Luis Enrique. Van Dijk: "Voto Inter per l'esperienza". E Zidane...

Parte il countdown per Psg-Inter. La squadra di Inzaghi si giocherà la finale di Champions League contro quella di Luis Enrique sabato 31 maggio in una sfida che deciderà se Kvaratskhelia e compagni centreranno il Triplete o se saranno i nerazzurri a portarsi a casa l'ultimo e unico trofeo stagionale, quello più importante.

Regna l'equilibrio e quella di Monaco di Baviera si prospetta come una delle finali più indecifrabili degli ultimi anni. Per molti è una gara da 50 e 50 e nelle ultime ore stanno arrivando tanti pronostici anche dagli addetti ai lavori.

VERRATTI - Della gara ha parlato un grande ex come Marco Verratti che si è schierato apertamente per i parigini. “Sono molto contento per il PSG, andrò allo stadio a vedere la partita perché penso che queste siano cose che tutti dovrebbero godersi. Non vedo l’ora, non vedo davvero l’ora che arrivi il 31 maggio e spero che vada bene per il PSG“. La speranza del grande ex, ma non solo: nella nostra sezione scommesse potete scoprire il pronostico Finale Champions e le quote di PSG-Inter: quale sarà il risultato esatto? Le ultime news.

ZIDANE - Della stessa squadra è anche Zinedine Zidane. L'ex Juventus ha detto: “Se guarderò la finale di Champions League? Sì, certo, certo che la guarderò. Anche se io sono di Marsiglia, penso che la squadra francese debba vincere“.

VAN DIJK - A perorare la causa dell'Inter è invece il capitano del Liverpool, Virgil Van Dijk, eliminato dalla Champions League proprio dal PSG. A L’Equipe, l'olandese ha detto: “Sono rimato molto impressionato dallo stile di gioco del PSG, dalle qualità individuali dei suoi giocatori e dall’impegno da loro profuso. E’ stato piuttosto sorprendente essere riusciti a batterli all’andata dopo che ci avevano dominato, ma sono cose che accadono nel calcio. Nella partita di ritorno avremmo potuto segnare nei primi venti minuti e a quel punto l’andamento delle cose sarebbe cambiato. Alla fine è stata una gara abbastanza equilibrata che si è decisa ai calci di rigore. Chi vedo ora favorito in finale? Non credo il Psg anche se, come detto, mi hanno fatto una grande impressione. Per quanto riguarda l’Inter, l’ho incrociata in passato e conosco bene i miei connazionali Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. Forse propendo per l’Inter perché ha più esperienza visto che ha giocato di recente una finale di Champions League”.