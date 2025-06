Psg-Inter, il trofeo della Champions League è arrivato a Monaco: la consegna con Iniesta rider VIP

FedEx, sponsor ufficiale della UEFA Champions League, ha collaborato con la leggenda Andrés Iniesta, per sorprendere i tifosi presenti a Monaco di Baviera per la finalissima del torneo all'interno del UEFA Champions Festival all'Olympiapark di Monaco. FedEx e Iniesta hanno presentato una spettacolare parata Walk of Champions per accogliere il trofeo della UEFA Champions League in città.

Il celebre ex centrocampista spagnolo ha guidato la parata insieme a un corriere scelto da FedEx, accompagnato dai suoni vibranti della rinomata banda di ottoni tedesca Knallblech. La Walk of Champions era composta da comunità, enti e organizzazioni benefiche meritevoli, oltre che dai dipendenti FedEx locali e dalle loro famiglie. Le comunità, tra cui l'International Football Club di Berna, la DFI Football Academy e la Fondazione UEFA per l'infanzia, SCORING GIRLS* hanno completato la sfilata.

L'ex stella del Barcellona ha attraversato le vivaci passerelle dell'Olympiapark, consegnando con successo la Coppa della UEFA Champions League al Champions Pitch e posizionandola al suo posto sotto gli occhi di una folla entusiasta, che ha applaudito alla vista dell'argenteria più preziosa d'Europa.



Le parole di Iniesta: "È stata un'esperienza incredibile partecipare alla consegna del FedEx UEFA Champions League Trophy in questa stagione. Mi sono sentito onorato di poter portare la coppa in tutte le comunità che abbiamo visitato, e riunire tutti per festeggiare la consegna del Trofeo è stato incredibile. Ricorderò a lungo questa esperienza e spero che possa ispirare le comunità a ottenere successi in futuro".



TuÄŸba Tekkal, fondatrice di SCORING GIRLS*: "Quando le ragazze hanno sentito parlare di questa opportunità, non potevano crederci! Camminare al fianco di una leggenda del calcio come Andrés Iniesta per consegnare il trofeo della UEFA Champions League è qualcosa che non potevano immaginare".



Wouter Roels, Regional President di FedEx Europa: "Negli ultimi quattro anni abbiamo avuto il privilegio di consegnare il trofeo della UEFA Champions League alla finale della UCL, portandolo a Parigi, Istanbul, Londra e ora qui a Monaco. Questa competizione significa molto per i tifosi e portare la gioia sui loro volti oggi è stato davvero speciale. Per FedEx, consegnare il trofeo a Monaco è un'occasione importante, resa ancora più straordinaria dal fatto di farlo al fianco di una leggenda della Champions League come Andrés Iniesta".