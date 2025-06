Psg-Inter, il trofeo della Champions League in viaggio verso Monaco: Iniesta rider VIP

Countdown. Col passare del tempo sale la tensione in vista della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter in calendario sabato 31 maggio con calcio d'inizio alle ore 21 a Monaco di Baviera.

Dove questa settimana arriva dalla sede Uefa di Nyon in Svizzera il trofeo, la coppa dalle grandi orecchie: alta 73,5 centimetri per 7,5 chilogrammi di peso. In viaggio verso la città tedesca con l'iniziativa "Delivering for Success" di FedEX (sponsor ufficiale della competizione) grazie a un rider VIP: Andres Iniesta.

L'ex centrocampista spagnolo del Barcellona, che lo scorso ottobre si è ritirato dal calcio giocato a 40 anni, accompagna la Champions League in un percorso a tappe: l'International Football Club di Berna (un club amatoriale che vanta oltre 40 calciatori di 16 nazionalità diverse, a cui sono state donate delle attrezzature calcistiche), la DFI Football Academy (un collegio per aspiranti calciatori professionisti in Baviera, dove si è tenuta una sessione di domande e risposte con i giovani) e Scoring Girls, un ente benefico della Uefa Foundation for Children, dove Iniesta e la fondatrice Tugba Tekkal hanno allenato delle ragazze.

Ecco le parole di Iniesta: "È stata un'esperienza davvero speciale vedere in prima persona cosa significhi il successo per diverse comunità e vedere come il potere del calcio unisca tutti. Da questo viaggio è evidente quante persone amano e apprezzano questo sport, e come questo apporti benefici così positivi alle loro vite".