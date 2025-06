PSG-Inter, Kovacs arbitra la finale di Champions League: chi è e i precedenti

quanto mai dal finale incerto e combattuta come confermato dalle Quote vincente Champions League 2025 . L’arbitro rumeno, 40 anni, Kovacs rappresenta uno degli arbitri di punta della UEFA, con una carriera che ha visto crescere la sua autorevolezza e competenza.

L'UEFA ha ufficializzato la sua designazione per il match che opporrà il Paris Saint-Germain e l'Inter, una sfida che mette in palio il trofeo più prestigioso del calcio europeo. La scelta di Kovacs, che ha diretto anche altre finali internazionali come quella di Europa League e Conference League, è un riconoscimento del suo percorso professionale, che lo ha visto sempre più apprezzato per il suo stile decisionista, ma anche per la sua evoluzione nel gestire le dinamiche di campo.

IL CAMMINO VERSO LA FINALE - La designazione di Istvan Kovacs per la finale di Champions League arriva dopo una stagione di successi e una lunga carriera fatta di importanti appuntamenti internazionali. In questa edizione della Champions, il rumeno ha diretto sette gare. Inoltre, Kovacs ha avuto precedenti con entrambe le finaliste: ha arbitrato l’Inter contro l'Arsenal nella fase campionato, dove i nerazzurri hanno ottenuto una vittoria fondamentale grazie a un goal di Hakan Calhanoglu; con il PSG, ha già diretto la sfida contro il Bayern Monaco, così come il ritorno degli ottavi contro il Liverpool.

CHI È KOVACS - Istvan Kovacs è diventato uno degli arbitri più rispettati in Europa grazie alla sua personalità forte e alla sua gestione delle partite. Nato nel 1984, Kovacs ha iniziato la sua carriera internazionale nel 2010, e in breve tempo ha guadagnato fiducia da parte della UEFA, tanto da essere scelto per dirigere alcune delle finali più importanti. Il suo stile di arbitraggio è noto per essere molto deciso e autoritario, qualità che gli permette di gestire anche le situazioni più difficili. Non è raro che Kovacs faccia valere la sua autorità con fermezza, come dimostra un episodio del 2023 durante il quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli, quando, nel tunnel, ha imposto ai capitani di non protestare, creando un clima di severità che ha portato a ben dieci ammonizioni e un’espulsione.

LE FINALI DI KOVACS - Kovacs si prepara a dirigere la sua terza finale europea, dopo aver arbitrato quella di Europa League nel 2024 tra Bayer Leverkusen e Atalanta e la finale di Conference League nel 2022 tra Roma e Feyenoord. La designazione per PSG-Inter rappresenta l'apice della sua carriera fino a questo momento, un riconoscimento che riflette l'evoluzione di Kovacs come uno dei migliori arbitri in circolazione.

VAR E DESIGNAZIONE COMPLETA - Oltre a Istvan Kovacs, la squadra arbitrale di PSG-Inter sarà composta dai suoi assistenti rumeni Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, mentre il quarto ufficiale sarà il portoghese João Pedro Silva Pinheiro. Al VAR, l’olandese Dennis Johan Higler avrà il compito di supervisionare le decisioni sul campo, con il supporto di Catalin Sorin Popa e Paulus van Boekel. Una squadra di alto livello, pronta ad affrontare una delle sfide più prestigiose del calcio mondiale.