Psg-Inter, la finale dei record anche per gli ascolti: che numeri!

Una finale di Champions League da record, non solo in campo. Se a Monaco a trionfare è stato il Psg che si è aggiudicato la competizione per la prima volta e con un risultato schiacciante – 5 a 0 ai danni dell’Inter – il match ha fatto registrare numeri da capogiro anche in tv.

Grandi ascolti per la finalissima trasmessa su Sky e TV8. La sfida è stata seguita da 8 milioni 393 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* con il 43,9% di share* e 12 milioni 945 mila contatti unici**. Il picco è stato di 8 milioni 970 mila spettatori in Total Audience* e il 46,2% di share*.

La finale è stata vista da 1 milione 691 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* su Sky con l’8,8% di share*. Su TV8 sono stati 6 milioni 702 mila gli spettatori medi con il 35,1% di share*, diventando così il canale più visto della serata in tv. TV8 ha registrato il miglior ascolto di sempre in all day, con il 10,9% di share* ed è stato il primo canale nazionale in prime time.