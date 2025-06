PSG CAMPIONE D'EUROPA! INTER ANNIENTATA 5-0: prima storica Champions per i parigini

Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa per la prima volta nella sua storia! La squadra di Luis Enrique annienta l'Inter nella finale di Monaco di Baviera vincendo con un clamoroso 5-0 e conquista per la prima volta la UEFA Champions League, chiudendo la stagione con il Triplete (trionfo anche in Ligue 1 e Coppa di Francia). Seconda finale persa in tre anni per i nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo quella contro il Manchester City a Istanbul.

Il PSG scrive la storia in una finale senza storia, dominata dai parigini in una notte da favola per Desiré Doué. All'Allianz Arena bastano 12 minuti per sbloccare l'incontro e il goal dell'1-0 arriva con l'ex Achraf Hakimi: raccoglie l'assist di Doué e da due passi trasforma, per poi non esultare e scusarsi con i suoi vecchi compagni e tifosi. L'Inter di Inzaghi non reagisce e al 20' incassa ancora: questa volta è proprio Doué a segnare al termine di una ripartenza micidiale, complice anche la deviazione di Dimarco sulla conclusione. Prima dell'intervallo il PSG va vicino anche al tris con Dembélé, che colpisce la traversa da due passi. Ma nella ripresa il copione non cambia e la squadra di Luis Enrique colpisce ancora: al 64' Doué realizza la doppietta personale sulla verticalizzazione di Vitinha, dieci minuti più tardi è l'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia dopo una verticalizzazione di Dembélé. E nel finale arriva il goal dell'umiliazione, il 5-0 di Senny Mayulu all'87'.

Finisce così, una notte da incubo per l'Inter e da favola per il PSG: sotto la guida di Luis Enrique si regala la prima storica Champions League.

IL TABELLINO

PSG-Inter 5-0

MARCATORI: 12' Hakimi (P), 20', Doué (P), 64' Doué (P), 74' Kvaratskhelia (P), 87' Mayulu (P).

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (78' L. Hernandez); Joao Neves (84' Zaire-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz (84' Mayulu); Doué (67' Barcola), Dembélé, Kvaratskhelia (84' Gonçalo Ramos). All. Luis Enrique.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (54' Bisseck, 62' Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (70' Asllani), Mkhitaryan (62' Carlos Augusto), Dimarco (54' Zalewski); Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

ARBITRO: Istvan Kovacs (ROU).

AMMONITI: Zalewski (I), Inzaghi (I), Doué (P), Thuram (I), Acerbi (I).

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90' - FINISCE SENZA RECUPERO: PSG-INTER 5-0.

87' - GOAL DEL PSG! Mayulu firma il pokerissimo e la disfatta totale dell'Inter: scambio con Barcola, Mayulu da due passi calcia forte con il mancino e realizza il 5-0.

81' - Show PSG: Barcola mette a sedere Acerbi con la suola e calcia forte sul primo palo dando l'illusione del goal, pallone sull'esterno della rete.

75' - Thuram cerca il goal dell'orgoglio con un destro rasoterra, Donnarumma è attento e respinge.

73' - GOAL DEL PSG! Kvaratskhelia cala il poker: Dembélé in verticale per il georgiano ex Napoli, perfetto davanti a Sommer con la conclusione sul primo palo.

70' - Ancora PSG pericoloso: Barcola mette in mezzo per Nuno Mendes che manca il colpo di tacco vincente, sul contro-cross Barcola calcia al volo ma non trova di poco la porta.

67' - Lautaro mette in mezzo dalla destra, si scontrano Thuram e Carlos Augusto e non riescono a concludere in porta da due passi.

64' - GOAL DEL PSG! Ancora Doué con la doppietta: Dembélé innesca l'azione con la suola, Vitinha verticalizza per Doué che a tu pe tu con Sommer insacca rasoterra sul primo palo, 3-0 per i parigini.

61' - Doué lancia il contropiede del PSG con una giocata sublime, Hakimi arriva in area e calcia ma la deviazione di Acerbi salva l'Inter, corner per i parigini.

59' - Barella controlla dal limite e calcia, conclusione alle stelle.

54' - Punizione dalla destra di Calhanoglu, Donnarumma buca l'uscita ma Marquinhos libera e mette in corner.

52' - Ancora PSG con Dembélé, entra in area dalla sinistra e cerca la conclusione a giro con il destro, pallone a lato.

50' - Altra occasione per Kvaratskhelia in area, cercato da Fabian Ruiz dopo una deviazione si trova il pallone sul sinistro, calcia ma non centra la porta.

46' - Ripartenza PSG in avvio di ripresa, Kvaratskhelia entra in area e calcia con il mancino ma non trova la porta.

Finisce il primo tempo di PSG-Inte2: 2-0, decidono l'ex Hakimi e Doué

45+3' - Colpo di testa di Kvaratskhelia su calcio d'angolo, il georgiano non trova la porta.

45+2' - Ancora PSG pericoloso con Kvaratskhelia, sterzata e conclusione deviata che esce di poco a lato.

45+1' - Doué cerca la soluzione personale dal limite, il suo destro a giro sfila alla sinistra di Sommer.

Due minuti di recupero

44' - PSG vicinissimo al tris: Doué crossa dalla sinistra sul secondo palo, Dembélé colpisce da due passi ma centra la traversa.

37' - Cross dalla destra di Calhanoglu, Pacho anticipa all'ultimo Thuram e mette in corner. Sugli sviluppi prima grande occasione dell'Inter: cross sul secondo palo per Thuram che svetta su Kvaratskhelia, colpisce di testa e manda di pochissimo a lato con Donnarumma battuto.

27' - Conclusione di Fabian Ruiz dal limite, para Sommer.

23' - Prima occasione Inter: corner dalla destra di Calhanoglu, Acerbi svetta e colpisce di testa ma non trova la porta.

20' - GOAL DEL PSG! Raddoppia Doué: Pacho evita un calcio d'angolo e lancia il contropiede di Kvaratskhelia, pallone in verticale per Dembélé che attende l'arrivo dei compagni, pallone sul secondo palo per Doué che controlla e calcia, trovando la deviazione di Dimarco che beffa Sommer. 2-0 per il Paris.

18' - Kvaratskhelia entra in area, rientra sul destro e calcia ma la conclusione va alle stelle.

12' - GOAL DEL PSG! La sblocca l'ex Hakimi: Vitinha taglia la difesa e serve Doué in area, appoggio per Hakimi che tutto solo insacca. Il marocchino segna ma non esulta e chiede scusa.

11' - Dembélé punta Bastoni e rientra sul sinistro, calcia ma Sommer blocca senza problemi.

10' - Ci prova anche Doué con il destro dal limite, parata semplice per Sommer.

7' - Punizione dalla destra di Vitinha, cross in area ma Marquinhos non trova la deviazione vincente a due passi dalla linea di porta.