Il Psg non ha dimenticato come si fa: 4-0 all'Inter Miami di Messi che si vede poco e viene eliminato

Psg-Inter Miami, ottavi di finale del Mondiale per Club

Psg-Inter Miami 4-0

MARCATORI - Joao Neves 6' (P), Joao Neves 38' (P), autogoal Aviles 44' (P), Hakimi 48' (P)

Il Psg è ormai abituato alle goleade. La squadra di Luis Enrique ne rifila un’altra, stavolta all’Inter Miami, negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ai quarti ci vanno i parigini che schiantano gli americani per 4 a 0 con un poker maturato già nel primo tempo. Nel secondo è stata solo accademia, garbage time come dicono negli Usa con gli ultimi tentativi di Lionel Messi di segnare per l’ultima volta in questa competizione.

Non c’è storia ad Atlanta dove i freschi campioni d’Europa vanno al triplo dei rivali e chiudono la contesa nei primi 45’: segna Joao Neves – due volte – segna Hakimi e c’è anche un’autorete di Aviles a gonfiare il 4 a 0 finale. Altra dimostrazione di forza e di un gioco spettacolare per Kvara e compagni che ora aspettano solo di conoscere la prossima avversaria tra Flamengo e Bayern Monaco. Termina qui invece l’avventura della squadra di Mascherano: troppi bassi i ritmi tenuti dagli americani, troppi errori in difesa e in impostazione. Si vede poco Messi che, nonostante qualche breve lampo, saluta la competizione e mette nel mirino solo il prossimo Mondiale, quello da difendere con l’Argentina.

IL TABELLINO -

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (70' Lee), Marquinhos (46' Beraldo), Pacho, Mendes (70' Hernandez); Neves (62' Dembélé), Vitinha, Fabian Ruiz (46' Zaire-Emery); Kvaratskhelia, Doué, Barcola. All: Luis Enrique

Inter Miami (4-4-2): Ustari; Weigandt, Falcon, Allen (18' Aviles), Alba; Allende, Redondo, Busquets, Segovia (75' Cremaschi); Messi, Suarez. All: Mascherano.

AMMONITI - Aviles (I), Weigandt (I), Suarez (I)

ESPULSI -

ARBITRO - Sampaio

AZIONI E GOAL -

80' - Altro tentativo di Messi, stavolta di testa: Donnarumma respinge coi pugni

68' - Ancora Barcola e ancora Ustari: porta stregata per il francese

62' - Primo tiro di Messi che si inserisce dalle retrovie e calcia di sinistro: Donnarumma blocca

58' - Gran controllo di Barcola che si libera al tiro ma trova ancora Ustari a negargli il goal

47' - Parte con un altro spirito l'Inter Miami. Da un cross dalla sinistra, magia di Messi che, al volo, mette in porta Suarez: l'uruguaiano però perde il tempo della giocata e non riesce a tirare

Secondo tempo

48' - Hakimi cala il poker: l'esterno colpisce prima la traversa poi ribadisce in rete

44' - Cross dalla destra, Ruiz sfiora mentre Aviles colpisce involontariamente: la palla finisce in porta, è l'autogoal del 3-0

38' - Busquets si addormenta col pallone tra i piedi e gli attaccanti del Psg lo scippano: Ruiz serve Joao Neves che fa 2-0

30' - Prima il georgiano poi Ruiz: fioccano le occasioni per i francesi

23' - Tiro a giro di Kvara, palla fuori di pochissimo

20' - Dominio dei parigini: ci provano Hakimi e Vitinha a raddoppiare ma gli americani si salvano

6' - Punizione dalla trequarti battuta da Vitinha per l'inserimento di Joao Neves: il centrocampista colpisce di testa e segna l'1-0

4' - Gran serpentina di Kvaratskhelia, scarico per Barcola che calcia a botta sicura ma trova Ustari

Primo tempo

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione