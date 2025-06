PSG-Inter, tutte le informazioni per i tifosi a Monaco: trasporti, fan zone e programma con gli orari

Appuntamento con la storia. La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter si gioca sabato 31 maggio 2025 con calcio d'inizio alle ore 21 presso l'Allianz Arena a Monaco di Baviera. Che per l'occasione ha una capienza ridotta da 75.000 a 64.500 spettatori. Scoprite le quote vincente Champions League 2025, con le quote sulla Finale.



- Essendo tutti Stati membri dell'Union Europea, per entrare in Germania ai tifosi francesi e italiani basta un documento d'identità. Invece i cittadini extracomunitari hanno bisogno del passaporto e potrebbero necessitare anche di un visto Schengen. La città tedesca è raggiungibile dall'Italia in aereo, in treno, in pullman o in automobile.

IL FESTIVAL - All'Olympiapark di Monaco (indirizzo: Spiridon-Louis-Ring 21) c'è il Festival Uefa, dove si può scattare una fotografia col vero trofeo della Champions League. Inoltre alcuni ex calciatori tra i quali Cafu, Figo, Kaká, Matthaus e Seedorf giocano l'Ultimate Champions Legends Tournament (a pagamento venerdì dalle ore 16) e sabato sera viene trasmessa la finale PSG-Inter sul maxischermo. Tra le altre attività proposte si possono mostrare le skill calcistiche mettendosi alla prova con dei giochi, incontrare gli ambasciatori del torneo, scattare un selfie con le gigantografie delle maglie delle squadre della Champions League, ascoltare musica dal vivo con dj set e spettacoli di artisti itineranti, provare a vincere i gadget offerti dai partner ufficiali Uefa, acquistare i prodotti ufficiali della Champions League nel fan shop, acquistare cibi e bevande locali nei chioschi. Ecco gli orari d'apertura: giovedì 29 maggio e venerdì 30 maggio dalle ore 11 alle 23, sabato 31 maggio dalle 11 a 15 minuti dopo il fischio finale e domenica 1 giugno dalle 11 alle 18.

COME MUOVERSI - Nel giorno della gara, dalle ore 00:00 di sabato 31 maggio alle ore 06:00 di domenica 1° giugno, i possessori dei biglietti per la finale possono viaggiare gratis sulla rete dei mezzi pubblici dell'MVV (Munchner Verkehrs und Tarifverbund), su tutti i servizi di S-Bahn, U-Bahn, tram e autobus all'interno della zona M-6 e sui servizi S-Bahn dall'aeroporto MUC al centro città incluso (zona 5): basta mostrare il biglietto elettronico dal cellulare al personale di controllo. Dalle ore 11 alle 18 di sabato 31 maggio c'è il fan meeting point dell'Inter a Odeonsplatz, una piazza nel centro di Monaco, con punti di ristoro, proiezioni su maxischermo, spettacoli e musica dal vivo.

COME ARRIVARE - La Uefa consiglia di arrivare allo stadio almeno 4 ore prima del calcio d'inizio fissato alle 21 e quindi alle 17, quando aprono i cancelli d'ingresso e la "Festplanade" con un deejay, un sassofonista, spettacoli itineranti, un negozio ufficiale, proiezioni su maxischermo, specialità bavaresi come pretzel, salsicce, bevande e molto altro. Dalle ore 16 è possibile prendere la U6 fino a Frottmaning, la stazione della metropolitana si trova a sud dello stadio a pochi passi dalla Festplanade. Intorno allo stadio e agli snodi di trasporto vengono effettuati dei controlli su biglietti e documenti d'identità. Si sconsiglia di arrivare in auto, anche perché il parcheggio dello stadio è molto limitato e va prenotato prima online.

COSA PORTARE - Allo stadio non sono ammessi zaini e borse di formato superiore ad A4, telecamere professionali e ombrelli grandi: eventualmente si possono portare quelli piccoli pieghevoli. Power bank sono consentiti sono piccoli, non più grandi del telefono cellulare. Nello stadio è vietato fumare, anche le sigarette elettroniche e i riscaldatori di tabacco. Prima del calcio d'inizio si esibisce la rock band dei Linkin Park.

COME TORNARE - La cerimonia di premiazione termina entro le ore 23:30. A meno che la partita vada ai tempi supplementari o ai calci di rigore: in tal caso la fine slitterà fino alle ore 00:15 circa. Dopodiché la Uefa consiglia di utilizzare i mezzi pubblici o le navette e di non prendere i taxi. La linea U6 della metropolitana avrà corse frequenti dalla stazione di Frottmaning verso il centro della città, la U-Bahn di Monaco funzionerà per tutta la notte nel giorno della partita. Il bus navetta gratuito sarà attivo a intervalli frequenti finché non saranno ripartiti tutti i tifosi dallo stadio (zona sud) all'Olympiapark, da dove passano le linee U8 e U3 della metropolitana o le linee 20 e 21 del tram.