PSG ko: il Botafogo di Correa "vendica" l'Inter

A sorpresa il Paris Saint-Germain perde 1-0 contro il Botafogo nella seconda giornata del gruppo B al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Al Rose Bowl di Pasadena, grazie a un goal segnato da Igor Jesus che supera Donnarumma su assist di Jefferson Savarino al 36' del primo tempo, i campioni del Sudamerica battono i campioni d'Europa.

Parentesi di mercato: il match-winnerIgor Jesus (attaccante classe 2001) è destinato al club inglese del Nottingham Forest insieme al difensore centrale Jair Cunha (classe 2005) e forse anche al terzino sinistro Cuiabano (classe 2003).

La squadra brasiliana, con l'attaccante argentino Joaquin Correa (ex Inter) rimasto in panchina, restano da soli in testa a punteggio pieno con 6 punti in attesa della sfida contro l'Atletico Madrid di Simeone, che batte 3-1 i Seattle Sounders con doppietta di Barrios e goal di Witsel raggiungendo a 3 punti i francesi di Luis Enrique, attesi dalla sfida contro i padroni di casa statunitensi ultimi in classifica a quota zero.