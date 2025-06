PSG, la festa per la vittoria della Champions League: bus scoperto per le vie della città e Marquinhos capopopolo

Il giorno dopo è quello dei festeggiamenti a Parigi. All'indomani della netta vittoria della Champions League in finale contro l'Inter, il PSG ha sfilato per le vie della città su un pullman scoperto con giocatori, allenatore e staff in festa per un trionfo storico.

PSG CAMPIONE D'EUROPA! INTER ANNIENTATA 5-0: prima storica Champions per i parigini

Dopo esser tornati dal Monaco di Baviera, tutta la squadra del PSG è, infatti, stata trasferita su due pullman scoperti e si è diretta sugli Champs-Elysées, dove ad aspettare il capitano Marquinhos e compagni si sono presentati circa 110.000 tifosi scatenati. Tra i più acclamati dalla folla, l'allenatore Luis Enrique, il vero artefice di questo capolavoro che ha portato la coppa dalle grandi orecchie per la prima volta nella bacheca dei trofei del PSG.

Tra i più scatenatinei festeggiamenti, il capitanoMarquinhos che ha più volte aizzato i tifosi, prendendo un microfono e intonando diversi cori dal pullman scoperto. Dopo la festa, intorno alle 19 giocatori e staff saranno ricevuti dal presidente Macron all’Eliseo